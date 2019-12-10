Владивосток, , 08:05 — REGNUM За последние несколько дней на предприятиях Приморья произошло несколько тяжелых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

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Два тяжёлых несчастных случая и две смерти на рабочих местах зарегистрированы за неделю в Приморье.

В случае с травмированием на производстве, на Владивостокской ТЭЦ-2 тяжелую травму позвоночника получил 61-летний слесарь. Множественные переломы грудной клетки зафиксированы у 40-летнего матроса 2-го класса компании «Пасифик Марин Тролерз», которого придавило лифтовой клетью грузовой платформы.

К несчастью, были и смертельные случаи, так, на рыболовецком предприятии «Интрарос» зафиксирована смерть 32-летнего матроса, а в уссурийской судоходной компании «Гудзон» в Охотском море без вести пропал 61-летний моторист .

Как сообщало ИА REGNUM, пытаясь уклониться от ответственности, в Оренбургской области работодатель скрыл факт несчастного случая на производстве.