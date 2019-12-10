Нижние Серги, Свердловская область, , 07:53 — REGNUM В Нижних Сергах началось рассмотрение уголовного дела по обвинению в причинении смерти 22-летней роженице по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

На скамье подсудимых бывшая акушер-гинеколог центральной районной больницы города Нижние Серги. Также следствие провело необходимые экспертизы, допросило медперсонал и родственников потерпевшей.

По версии следствия, 22-летняя женщина попала в больницу в конце февраля 2019 года. 27 февраля после родов женщина погибла от кровопотери. Следствие полагает, что между неверно оказанной помощью со стороны обвиняемой и смертью роженицы существует причинно-следственная связь.