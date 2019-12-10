Владивосток, , 07:56 — REGNUM После информации об обысках, которые провели правоохранители в кабинетах администрации Владивостока, власти заявили, что чиновники не имеют к расследуемому преступлению никакого отношения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В мэрии отрицают участие своих сотрудников в мошеннической схеме и получении откатов, называя администрацию города потерпевшей стороной.

«Выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году. В результате мошеннических действий со стороны юридического лица заказчик работ является потерпевшей стороной. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, которые и вынесут соответствующее решение», — рассказали в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации города Владивостока прошли обыски, изымалась документация. Также сообщалось, что обыски прошли по квартирам некоторых чиновников дальневосточной столицы.