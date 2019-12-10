Сантьяго, , 07:47 — REGNUM Самолет чилийских ВВС Чили, который направлялся в Антарктиду и пропал с экранов радаров, мог сесть на воду. Об этом 9 декабря заявил генерал ВВС Чили Эдуардо Москейра в эфире радиостанции Cooperativa.

По его словам, топлива для полета у воздушного судна хватило бы до 00:40 вторника по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря самолет чилийских ВВС Чили Hercules C130 пропал с экранов радаров. На его борту находились 38 человек.

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