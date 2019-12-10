Воронеж, , 07:35 — REGNUM Уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних возбуждено в отношении 40-летнего жителя Воронежа, избившего двоих маленьких детей супруги, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. 9 декабря прокуратура Левобережного района признала возбуждение дела следственным отделом СУ СКР законным.

Факт побоев был выявлен в июне 2019 года — сотрудники органов опеки посетили семью. Которая состоит на учёте как неблагополучная, и обнаружила у двоих детей — мальчиков шести и 11 лет — многочисленные ссадины и кровоподтёки. Детей госпитализировали.

Решением прокурора материалы проверки были переданы из полиции в следственный отдел СУ СКР. Согласно предварительным материалам следствия, детей систематически, с 2015 года, избивал отчим, истязания он сопровождал оскорблениями. При этом и мать детей, и её супруг злоупотребляют спиртным. Последнему не нравилось поведение детей, что и было причиной агрессии по отношению к ним.

Дети в настоящее время находятся в приюте. Самому отчиму грозит до семи лет лишения свободы.