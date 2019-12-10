Благовещенск, , 07:36 — REGNUM Из-за подъёма уровня воды в Амуре на два метра, получил повреждение понтонный мост, через который осуществлялось пассажирское сообщение между Россией и Китаем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за повреждения подъездов понтонного моста, временно было приостановлено автобусное сообщение между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. В течение суток спецтехника, выведенная к мосту, исправляла положение. На данный момент все работы по восстановлению работоспособности наплавного понтонного моста окончены.

Как сообщало ИА REGNUM, работа понтонного моста началась с 4 декабря после того, как обе стороны пришли к заключению о безопасности наплавного понтонного мостового сооружения.