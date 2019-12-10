Томск, , 07:27 — REGNUM Полицейские задержали нетрезвого водителя маршрутного автобуса, который перевозил пассажиров в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Томской области.

Водителя задержали в ходе проверки безопасности пассажировироперевозок, осуществляемых городскими маршрутными автобусами. ПАЗ-32 054, следовавший по одному из городских маршрутов, остановили днём 9 декабря.

Инспекторы установили, что у автобуса неисправно рулевое управление, а у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Автоинспекторы предложили 39-летнему мужчине пройти освидетельствование. Экспертиза показала, что водитель был пьян.

В отношении водителя составлены административные материалы, неисправный автобус эвакуирован на специализированную стоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько десятков пьяных водителей поймали на воронежских дорогах за выходные.