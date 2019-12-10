Биробиджан, , 07:32 — REGNUM Власти Еврейской автономной области на совещании с предпринимателями, попросили не поднимать цены на товары в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре «Гигант», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В торговом центре выгорели значительные площади, и население Биробиджана опасается, что предприниматели, с целью компенсации своих убытков, поднимут цены на товары в других своих торговых точках.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор ЕАО Александр Левинталь отдал распоряжение провести проверку пожарной безопасности на всех объектах области с массовым пребыванием людей.