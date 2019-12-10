Якутск, , 07:31 — REGNUM В Якутске, нуждающиеся в диализных процедурах больные и их родственники митингуют перед зданием правительства республики. Отчаявшиеся люди требуют, чтобы социальное такси по доставке их в медучреждения, возобновило работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Социальное такси перестало доставлять диализных больных 9 декабря. Как пояснили чиновники от минздрава республики — деньги кончились.

Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение правительству республики в течение двух дней решить вопрос с перевозкой больных.

«Во-первых, людей будут возить, виновные во вчерашних перебоях будут наказаны, а тем, кто вчера был вынужден ездить за свой счёт, расходы компенсируют. Во-вторых, я дал поручение решить вопрос взаимоотношений между минздравом республики, «Якутскмедтрансом» и подрядчиками. Нужно разобраться, кто виноват, и строго наказать виновных. Люди не должны страдать», — распорядился Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, задержка в открытии гемодиализного центра в Якутске — затянувшийся процесс лицензирования, при этом Роспотребнадзор ведёт проверки и выявляет нарушения. Очередное заключение ведомство озвучит 18 декабря.