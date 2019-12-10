Бангкок, , 07:04 — REGNUM Шесть человек погибли за последние дни в результате внезапного похолодания в Таиланде. Об этом 10 декабря сообщает газета Bangkok Post.

В восточной и центральной частях Таиланда, которые считаются более теплыми, чем все остальные территории королевства, температура упала до 13−18 градусов по шкале Цельсия. Минимальная температура на севере и северо-востоке страны колеблется от 5 до 14 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов РФ установилась аномально теплая погода.

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