Красноярск, , 06:56 — REGNUM Дело на мужчину, угрожавшего взорвать магазин муляжом гранаты, передано в суд. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Красноярец обвиняется по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

38-летний ранее судимый гражданин был задержан нарядом полиции после того, как при расчёте в кассе одного из супермаркетов стал угрожать муляжом гранаты из-за не сработавшей скидки на покупки. «Террорист» при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.