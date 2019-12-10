Магадан, Магаданская область, , 06:52 — REGNUM Не успев толком начаться романтические отношения у пары, познакомившейся в соцсетях, закончились убийством. У женщины осталось двое детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жительница Липецка 8 июля 2019 года приехала по приглашению к мужчине в Магадан, оставив двоих детей на попечение родных. Через три недели её пребывания разыгралась трагедия — потенциальный жених убил невесту. При этом на суде он до последнего признавался в искренних чувствах к потерпевшей.

В ходе следствия выяснилось, что пара ежедневно злоупотребляла спиртным, при этом употребляла какие-то таблетки.

Мужчина потерял работу, женщина обвиняла его в неспособности обеспечить ей материальное благополучие, возник конфликт. И 26 июля сожитель на съёмной квартире в ходе ссоры нанёс подруге несколько ударов ножом.

При этом он на суде помнил лишь о двух ударах. Экспертиза установила, что у жертвы было более 130 телесных повреждений, семь из которых — режущим предметом.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале задержали подозреваемого в убийстве двух девушек. Его искали с августа 2018 года.