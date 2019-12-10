Хабаровск, , 06:44 — REGNUM Шесть школьных классов и две группы в детских садах Хабаровска отправлены на внеплановые каникулы в связи с выявлением у детей диагноза «внебольничная пневмония», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшую неделю к врачам в Хабаровске с простудными заболеваниями обратились 3 538 человек. 20 пациентов госпитализированы. Уровень заболеваемости в столице Хабаровского края пока ниже эпидемического порога на 3,4%. Сезонный подъём заболеваемости ОРВИ начался осенью. За первую неделю декабря было зафиксировано 6 072 случая. Это на 1,8% больше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, по данным пресс-службы Восточного Военного округа, прививки от гриппа сделали всем призывникам, не получившим вакцинации до призыва, а также контрактникам, офицерам и членам их семей.