Триполи, , 06:19 — REGNUM По меньшей мере сорок человек пострадали в результате беспорядков в городе Триполи на севере Ливана, 10 декабря сообщает национальное агентство NNA.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое из них направлены в больницы. Причиной беспорядков является конфликт между сторонниками и противниками политика Фейсала Карами. Военные, которые применили слезоточивый газ и спецсредства, смогли разделить стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря участники акции протеста, заблокировавшие движение по дороге к югу от Бейрута, обстреляли и забросали камнями военнослужащих, которые пытались вытеснить демонстрантов.

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