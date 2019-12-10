Сантьяго, , 06:15 — REGNUM Самолет военно-воздушных сил Чили пропал с радаров в ходе полета в Антарктиду, сообщает пресс-служба чилийских ВВС.

Отмечается, что на борту самолета Hercules C130 находились 38 человек. Из них 17 человек — члены экипажа, остальные 21 — пассажиры. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября легкий самолет Cessna 172 пропал с радаров в ходе полета в районе Уэльса в Великобритании. Сколько человек находилось на борту воздушного судна, а также дальнейшая судьба самолета неизвестны.

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