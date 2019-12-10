Пенсакола, США, , 06:00 — REGNUM Нарушения в работе телефонной связи и электронной почты ряда социальных служб города Пенсакола во Флориде стали следствием кибератаки. Об этом 9 декабря сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя мэра города Кейси Лагард.

Сбои в работе начались 6 декабря после происшествия на авиабазе «Пенсакола». Уточняется, что у властей города нет доказательств взаимосвязи между кибератакой и инцидентом на военном объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий ВВС Саудовской Аравии на американской авиабазе ВМС, погибли четверо человек, в том числе и преступник. Кроме того, еще восемь получили ранения.

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