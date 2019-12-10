Южно-Сахалинск, , 06:01 — REGNUM Представители МЧС по Сахалинской области в преддверии Нового года подарили сельским жителям Холмского района огнетушители, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Акцию «Новый год и огнетушитель в каждый дом» провели специалисты надзорного отдела МЧС Сахалина. Они посещали владельцев сельских частных домов. Поздравляли с наступающим Новым годом и дарили огнетушители — чтобы новогодние праздники прошли без эксцессов, а люди могли чувствовать себя в безопасности.

Акцию провели не случайно — именно в частных деревянных домах в сёлах чаще всего во время праздников возникают пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, в Углегорске свирепые псы не позволили вынести хозяйку из пылающего дома. Женщина погибла, отравившись угарным газом.