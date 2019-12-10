Сидней, Австралия, , 06:00 — REGNUM Крупнейший город Австралии Сидней полностью накрыт густым смогом от лесных пожаров. Об этом 10 декабря сообщает метеобюро штата Новый Южный Уэльс.

Как предполагают метеорологи, возможно вечером в прибрежных районах смог будет немного рассеян усиливающимся ветром. Тем не менее, неблагоприятный прогноз для Сиднея сохраняется до конца недели.

Причиной плотного смога на восточном побережье Австралии стало сочетание высокой температуры и низкого давления. Особенно повышенная концентрация дыма и гари наблюдается в центральных и северо-западных районах Сиднея.

Обстановка вызвала даже необходимость временно эвакуировать главный офис пожарной службы штата из Олимпийского парка Сиднея.

По информации пожарных, в Новом Южном Уэльсе в настоящее время зарегистрированы 80 пожаров, горят 2,1 млн гектар леса. В помощь местным пожарным, которых мобилизовано более 2 тысяч человек, прибыли их коллеги и дополнительная техника из Канады и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Австралии начались сильные лесные пожары. Из-за огня уничтоженными оказались более миллиона гектаров лесных угодий. К концу ноября дым от лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс достиг северо-восточных и центральных районов Сиднея.

6 декабря региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс сообщило об уничтожении в результате пожаров более 680 домов на востоке Австралии.

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