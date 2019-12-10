Чэнду, Китай, , 05:40 — REGNUM Жители провинции Сычуань на юго-западе Китая получили предупреждения в связи с недавним землетрясением, благодаря чему несколько школ были эвакуированы еще до того, как стали ощущаться толчки магнитудой 4,6, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщалось ранее, жертв или пострадавших в результате толчков зафиксировано не было. Эпицентр землетрясения располагался в городе Мяньян на глубине 10 км. Местная сейсмологическая администрация сообщила, что толчки ощущались в городах Чэнду, Лэшань и Мэйшань.

Предупреждения о предстоящем землетрясении транслировались через мобильные приложение, телевизионные каналы и общественные громкоговорители за семь секунда до толчков в Мяньяне и за 25 секунд в столице провинции городе Чэнду.

Некоторые школы городов сумели организовать эвакуацию учащихся и учителей после получения предупреждения. Железнодорожные власти приостановили или ограничили движение некоторых поездов.

Напомним, что в 2008 году в Сычуани произошло жуткое землетрясение магнитудой 8,0, потрясшее весь мир. В провинции Сычуань и соседних провинциях Ганьсу и Шэньси погибло или пропало без вести в общей сложности 87 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на юго-западе Китая, встали поезда