Чэнду, Китай, , 05:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в города Мяньян в 15:20 по местному времени на глубине 10 км, сообщили в Китайском метеорологическом центре. Местные власти сообщили, что толчки ощущались в города Чэнду, Лэшань и Мэйшань.

В регионе объявлено чрезвычайное положение на железной дороге. Скорости движения поездов снижены, в некоторых районах и вовсе движение железнодорожного транспорта приостановлено, в том числе речь идет об одной скоростной линии. Жертв и пострадавших зафиксировано не было.

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