Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 2177 километрах от города Сомерсет-Уэст Южноафриканской республики. Другой информации о сейсмособытии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря землетрясение произошло в Южной Корее. Магнитуда подземных толчков составляла два балла. Разрушений и пострадавших в результате землетрясения не было.

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