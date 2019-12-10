Якутск, , 05:21 — REGNUM В посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии 31-летний безработный мужчина вынес ночью из тамбура магазина платежный терминал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Он оказался уже ранее судимым за хищения. По словам задержанного, ему очень нужны были деньги и он пошёл на преступление.

«Злоумышленник закрасил в тамбуре магазина камеры видеонаблюдения баллончиком с краской и спокойно похитил терминал, спрятал его в подвале одного из домов неподалёку. Позже с помощью арматуры он вскрыл терминал, в нём находилось 24 тыс. рублей. Деньги он потратил на личные нужды», — пояснили оперативники.

Возбуждено уголовное дело, вору грозит до 5 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии безработный, ранее судимый мужчина, забрался ночью в поселковый магазин и украл женское бельё на 13 тыс. рублей.