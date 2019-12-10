Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:02 — REGNUM У железнодорожного вокзала Новокузнецка транспортные полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматического пистолета. Им оказался 39-летней новосибирец, сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По предварительным данным, между стрелявшим и 35-летним жителем Новосибирска произошел конфликт «на почве неприязненных отношений и ревности».

«Получивший касательное ранение головы потерпевший доставлен в больницу, после осмотра врачей ему назначено амбулаторное лечение», — уточнили в управлении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.