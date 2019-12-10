Биробиджан, , 04:47 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь распорядился провести проверки пожарной безопасности во всех местах массового скопления людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это распоряжение было вызвано произошедшим 7 декабря пожаром в крупном торговом центре «Гигант» в Биробиджане, к тушению которого привлекались 70 человек личного состава пожарно-спасательных частей и 22 единицы пожарной техники. Пламенем было охвачено 350 кв. м площади торгового центра. Стоит отметить, что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый центр «Гигант» в Биробиджане в текущем году проходил проверку Госпожнадзора. Ещё ранее, 20 октября пожар произошел в биробиджанском торговом центре «Бира Сити».