Мехико, , 04:35 — REGNUM Девять человек погибли в результате отравления аммиаком, утечка которого произошла из-за ДТП в мексиканском штате Мичоакан, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности Мексики.

Сообщатся, что авария произошла на шоссе Сигло XXI еще 7 декабря. Большегруз с цистерной аммиака привернулся на шоссе, в результате чего облако вещества накрыло пассажирский автобус. На месте происшествия погибли пять человек, позднее — 9 декабря — от отравления скончались еще четверо. Еще 51 человек получили отравления.

По предварительной версии, фура с цистерной, перевозившая 30 кубометров аммиака, находилась в неисправном состоянии. Отмечалось, что в районе утечки газа движения транспорта по шоссе было приостановлено на 72 часа.