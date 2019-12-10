Петропавловск-Камчатский, , 04:16 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском нашлись две школьницы, пропавшие 2 декабря по дороге на занятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В полиции утверждают, что с подростками всё в порядке, и их жизни, здоровью ничего не угрожает. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было. Они благополучно вернулись в реабилитационный центр помощи семье и детям.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря по дороге из центра помощи семье и детям в Петропавловске-Камчатском в школу пропали две девочки 14 и 15 лет. К поискам подростков подключился поисковый отряд «Доброволец».