Южно-Сахалинск, , 04:10 — REGNUM Легковой автомобиль Hyundai Solaris перевернулся на автодороге Южно-Сахалинск — Корсаков, передает АСТВ.

Сообщается, что ДТП произошло в одном километре от поста ГИБДД. По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулем, в результате чего врезался в самосвал и перевернулся. Пострадавших не было. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря пешеход попал под четыре автомобиля в Саратовской области. От полученных травм мужчина скончался.

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