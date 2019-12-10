Якутск, , 04:09 — REGNUM «Сахатранснефтегаз» при газификации гаражей в Якутске повредил новый асфальт — с жалобой к главе города Сардане Авксентьевой обратились местные жители, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В городской мэрии чиновники отреагировали на жалобу и выехали на место происшествия.

«АО «Сахатранснефтегаз» обратилось в администрацию города Якутска с заявкой на проведение земляных работ по газификации гаражей по улице Красильникова. Им выдали ордер 6 декабря, но одним из условий выдачи было условие — полностью сохранить асфальт и элементы благоустройства. После их работ остался разбитый бордюрный камень и повреждено новое асфальтобетонное покрытие», — пояснила замдиректора по благоустройству МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Татьяна Павлюковская.

Был составлен акт, по которому газовая компания должна будет устранить все разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке после ремонта дороги не смог проехать трамвай — новый асфальт оказался на одном уровне с трамвайными путями.