История вопроса

Острое, вирусное заболевание, которое проявляется повышением температуры, отёками

горла и слизистой носа, сыпью. Болезнь заразна. По оценкам всемирной организации здравоохранения в 2017 году во всем мире погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из которых дети до пяти лет.



На данный момент препаратов, которые могут вылечить эту болезнь, нет. Лечение направлено на смягчение симптоматики и облегчения течения болезни.

