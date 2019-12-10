Якутск, 10 декабря 2019, 03:51 — REGNUM Минздрав Якутии сообщает о шести официально зарегистрированных случаях заболевания корью взрослого населения в черте города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Медики напоминают о необходимости прививок, карантины не объявлялись. Ситуация находится под контролем властей.
Минздрав призывает не использовать слухи из соцсетей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с начала года зарегистрировано три случая кори.