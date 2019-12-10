Владивосток, , 03:42 — REGNUM В администрации Владивостока, а также по месту жительства некоторых чиновников, правоохранительные органы провели ряд обысков, изъята документация, касающаяся реализации проекта «БКАД», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В дальневосточной столице правоохранительные органы выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, при этом обнаружен ущерб на 17 млн рублей при ремонте дорог.

«Правоохранительными органами в администрации города в рамках расследования дела в отношении подрядной организации, производившей работы по контрактам, изъята конкурсная и рабочая документация», — сообщили в пресс-службе администрации.

Средства выделялись на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитал главу города Владивостока Олега Гуменюка за безответственность в ремонте городских дорог.