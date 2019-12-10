Большой Камень, Приморский край, , 02:32 — REGNUM В приморском городе Большой Камень, в котором реализуется проект строительства крупнейшей судостроительной верфи в России, произошёл очередной кровавый случай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишут местные паблики, в продуктовый магазин «Россиянка» ворвался молодой человек, повалил на пол продавщицу и не менее 20 раз ударил её ножом. Нападавший задержан правоохранительными органами, пострадавшая была доставлена в медучреждение.

Пользователи социальных сетей утверждают, что злоумышленник ранее состоял с потерпевшей в браке, а в магазин пришёл, чтобы поставить точку в отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области 43-летний житель Макушинского района в состоянии алкогольного опьянения пришёл в продуктовый магазин, где нанёс продавщице множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте.