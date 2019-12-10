Владивосток, , 02:22 — REGNUM В Сбербанке уверены, что ограбление офиса в Находке будет раскрыто, а преступник понесёт заслуженное наказание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье ограблен офис Сбербанка

Пресс-служба ПАО «Сбербанк» прокомментировала дерзкое ограбление офиса банка в Находке, где злоумышленник, угрожая сотрудникам банка пистолетом, похитил около 6 млн рублей и скрылся.

«Инцидент подтверждаем. Сотрудники службы безопасности Приморского отделения ПАО «Сбербанк» активно содействуют полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке правоохранительные органы расследуют дерзкое преступление — вооружённое ограбление офиса кредитной организации.