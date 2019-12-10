Кинешма, Ивановская область, , 00:44 — REGNUM В городе Кинешма в Ивановской области по пути из школы домой пропал восьмилетний мальчик, объявлен розыск. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Как следует из сообщения, ребёнок 2011 года рождения с утра был в школе, а после 13:00 пропал с улицы Щорса.

Полиция организовала работу поискового штаба. В поиске участвуют уже более тридцати волонтёров движения «Лиза Алерт».

Известно, что ранее мальчик уже убегал из дома.