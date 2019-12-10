Ругайе, , 00:07 — REGNUM Портал NRA пишет, что сотрудники дорожной полиции на дороге в Ругайе местечке Лаздукалнс (Lazdukalns), Латгалии остановили транспортное средство, которым управлял мужчина 1982 года рождения.

Водитель попытался избежать административной ответственности и предложил полицейским взятку в размере 5000 евро. В крови мужчины было обнаружено 1,7 промилле алкоголя.

За предложение взятки водителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, принудительные работы и штраф.