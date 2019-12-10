Саратов, , 00:05 — REGNUM Мужчина погиб от травм после того, как на него наехали четыре автомобиля в Саратовской области. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла около 18:45 (17:45 мск) на 510-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Балашовском районе. По предварительным данным, пешеход начал переходить дорогу перед движущимся автомобилем ГАЗ, водитель не успел среагировать и допустил наезд на пешехода.

От удара при столкновении пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал автомобиль Volkswagen Polo и ещё два неустановленных транспортных средства. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, а также личность погибшего пешехода.

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