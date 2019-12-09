Киров, , 23:42 — REGNUM В отношении матери 3-летней девочки, которая скончалась от обезвоживания в закрытой квартире в Кирове, завершено расследование уголовного дела по пп. «в, д» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего с особой жестокостью»). В ближайшее время дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Кировской области.

В ходе расследования была изъята медицинская карта погибшего ребёнка, допрошены свидетели, участковый уполномоченный и инспектор ПДН, запрошены и получены сведения обо всех поступивших сообщениях от соседей, а также иных лиц, о возможных преступлениях и происшествиях в отношении ребенка.

Кроме того, были проведены допросы родственников — бабушки и отца погибшей девочки, подруг матери ребёнка, знакомых и соседей семьи.

По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы мать признана вменяемой. Вину в совершении преступления она признала.

Как сообщало ИА REGNUM, тело ребенка было обнаружено 20 февраля в одной из квартир жилого дома в Кирове. Видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было. Спустя два дня была задержана мать девочки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти девочки могло стать обезвоживание.

Сообщалось, что 22-летняя мать ребенка ушла из дома 13 февраля к своей подруге. Она заперла свою дочь одну дома и отключила в квартире воду. Еды в квартире также почти не было. Уполномоченный по правам человека Кировской области Владимир Шабардин отметил, что смерть девочки была страшной — она умирала медленно из-за обезвоживания и отсутствия еды.