Гуково, Ростовская область, , 23:40 — REGNUM Около 35 тысяч человек остались без водоснабжения в городе Гуково Ростовской области. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация об аварии на водоводе поступила в региональное ведомство в 19:24 мск. Была повреждена труба диаметром 700 мм. В результате повреждения прекратилась подача холодной воды в три посёлка города Гуково.

Всего холодное водоснабжение было прекращено для 35 тысяч потребителей, в том числе без воды остались 26 социально значимых объектов.

При этом в ведомстве уточнили, что на работу котельных авария не повлияет, все социально значимые объекты снабжены суточным запасом воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало об устранении прорыва на водопроводе теплоснабжения в Самаре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре за ночь устранили утечку на водопроводе теплоснабжения