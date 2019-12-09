Йошкар-Ола, , 23:15 — REGNUM Автоинспектор в Марий Эл на ходу смог запрыгнуть в автомобиль, водитель которого был пьян, и остановить нарушителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Полицейские пытались остановить автомобиль, вероятно, для проверки документов. К остановившейся машине подошел сотрудник ГИБДД, но в этот момент автомобиль поехал. Полицейский на ходу запрыгнул в отъезжающую машину на заднее сиденье, патрульный автомобиль следовал за водителем, который не захотел остановиться.

В итоге нарушителя удалось остановить совместными усилиями автоинспектора и патрульного автомобиля. Им оказался 16-летний житель Йошкар-Олы, который был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством. Причем ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Марий Эл по решению суда заключен под стражу 37-летний депутат одного из сельских поселений Волжского района. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

По версии следствия, вечером 19 ноября депутат, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением машиной, выехал на обочину и совершил наезд на 16-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте ДТП.