Кампала, , 23:03 — REGNUM По информации Международного комитета Красной Креста, жертвами наводнений и оползней в Уганде стали не менее 26 человек, 9 декабря передает агентство Reuters.

Число перемещенных лиц из-за наводнения в районе Будуда составило не менее 6000 человек. Уничтожены сотни гектар посевов.

Местные власти заявляют об опасности новых оползней в районе Будуда из-за продолжающихся проливных дождей.

Читайте также: Число погибших в результате схода оползней в Уганде достигло 13 человек