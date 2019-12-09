Брянск, , 23:16 — REGNUM Проверку проводят следователи в связи со смертью заключённого в исправительной колонии №6 в Брянской области. Об этом 9 декабря сообщили журналистам в пресс-службе брянского УФСИН.

По данным пресс-службы, осуждённый скончался в Клинцовской городской больнице, куда он был экстренно госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время в колонии работают сотрудники регионального следственного комитета. Изучаются все причины и обстоятельства гибели заключённого. Материалы проверки будут переданы в следственное управление следственного комитета по региону.

По предварительным данным, в нанесении травм заключённому подозревается один из работников ИК №6. В отношении него также проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника нижегородской колонии, отпустившего в магазин осуждённого за совершение особо тяжкого преступления.

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