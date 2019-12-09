Екатеринбург, , 22:49 — REGNUM В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Об этом сообщает «Коммерсант»

Убийцей оказался 34-летний житель Екатеринбурга. Его не могли найти с августа 2018 года, когда и было совершено преступление.

В пресс-службах СУ СКР и ГУ МВД РФ по региону пока воздерживаются от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главе СКР Александру Бастрыкину пожаловались матери погибших девушек на бумажную волокиту в следственных органах. Руководитель потребовал от подчинённых расследовать инцидент.

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