Йошкар-Ола, , 22:39 — REGNUM Пьяного 16-летнего подростка за рулём автомобиля сумел остановить инспектор ДПС в Марий Эл, запрыгнув на ходу к нему в машину. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике.

По имеющейся информации, сотрудники ДПС в ночь на 9 декабря заметили автомобиль ВАЗ, который при заносе развернуло на проезжей части, после чего он попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование автомобиля, в какой-то момент он остановился.

К машине направился инспектор ДПС, младший лейтенант полиции Андрей Иванов. Когда Иванов подошёл вплотную к автомобилю, тот неожиданно начал движение и инспектор быстро запрыгнул в салон, с целью остановить нарушителя. Иванову удалось остановить автомобиль, благодаря умению быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях и постоянной отработке навыков задержания.

За рулём автомобиля находился 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Прав на управление транспортным средством у нарушителя не было, ранее он привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

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