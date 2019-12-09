Екатеринбург, , 22:15 — REGNUM В Свердловской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела после массового заболевания детей и педагогов в ходе работы фонда «Золотое сечение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство направило в правоохранительные органы материалы о нарушении санитарного законодательства во время проектной смены фонда.

Смена лагеря проходила в гостинично-оздоровительном комплексе «Лесная жемчужина». Было обнаружено, что там не выполнялись требования санитарных правил и технических регламентов Таможенного союза. Пострадало 23 человека, из них пятеро взрослых и 18 детей. Они заболели кишечной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление произошло 8 ноября 2019 года. Из-за происшествия смену досрочно закрыли.

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