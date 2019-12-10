Тобольский район, Тюменская область, , 00:04 — REGNUM Тюменские исследователи гаффской болезни получили неоднозначные результаты. Об этом сообщает 72.ru.

Тобольский межрайонный центр ветеринарии провёл экспертизу карасей, выловленных в Андреевском озере, которых считали ранее источником гаффской болезни. Исследование на мышах показало, что в рыбе опасных токсинов нет.

Однако, по словам главного государственного ветеринарного инспектора Тюменской области Вадима Шульца, это не значит, что рыба не стала источником заражения жителей деревни Ачиры гаффской болезнью.

«Параллельно отбирались пробы Роспотребнадзором. У них положительный результат. В частности, у них мыши погибли примерно на 17-й день опыта. Будем искать дальше», — сообщил Вадим Шульц изданию.

На данный момент проводятся исследования воды и грунта, а также обитателей озера Андреевское, которое будет находиться на карантине в течение года.

Напомним, 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района были госпитализированы в октябре 2019 года с редким диагнозом «гаффская болезнь» в медучреждения Тюмени и Тобольска. Новых случаев гаффской болезни в регионе не зафиксировано, пострадавшие выписаны. Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали предположительный источник гаффской болезни: рыба из озера Андреевское, которую употребляли в пищу все заболевшие.

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