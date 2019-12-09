Москва, , 21:59 — REGNUM Двое мужчин получили смертельные травмы под колёсами электричек в районе станции Вешняки в Москве. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Обе трагедии произошли вечером в районе станции Вешняки Казанского направления Московской железной дороги. Электропоездом сначала был сбит мужчина 50−55 лет, затем, чуть позднее, молодой человек, на вид около 20 лет.

Оба пострадавших скончались на месте происшествия от полученных травм. По предварительной информации, граждане переходили железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом.

На месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции. Изучаются обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины, которого сбил электропоезд во всеволожском районе Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти мужчину в наушниках насмерть сбила электричка