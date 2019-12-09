Москва, , 21:46 — REGNUM Мужчина, напавший с ножом на бывшую жену во время её прогулки с ребёнком, был задержан сотрудниками полиции на юго-западе Москвы. Об этом 9 декабря сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова пояснила, что 27-летний мужчина был задержан в результате комплекса следственных и оперативных мероприятий, которые провели сотрудники уголовного розыска Москвы. В связи с фактом нападения на женщину было заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, подозреваемый в нападении был задержан в городе Егорьевске Московской области. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, нападение на женщину произошло в конце ноября текущего года. Мужчина с ножом напал на свою бывшую супругу, которая в момент нападения гуляла с ребёнком, после чего скрылся. Женщине была оказана медицинская помощь. её здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании трёх человек, подозреваемых в нападении с ножом на прохожего в Москве.

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