Тобольск, Тюменская область, , 00:02 — REGNUM Тюменские полицейские раскрыли кражу грузовика стоимостью около миллиона рублей. Для владельца пропавший самосвал был «единственным кормильцем в семье», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В конце ноября в дежурную часть полиции Тобольска с заявлением о пропаже большегрузного автомобиля со стоянки гипермаркета обратился 52-летний житель села Уват. Сумма ущерба составила около миллиона рублей.

В кратчайшие сроки грузовик был обнаружен в лесном массиве в черте Тобольска. В ходе розыска нашли и задержали подозреваемого в угоне — ранее судимого 40-летнего тоболяка. Задержанный заявил, что кабина самосвала была открыта, и он завёл его путём замыкания проводов. Затем спрятал в лесу — подальше от посторонних глаз.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в крупном размере»). Подозреваемый вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.