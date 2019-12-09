Сухум, , 20:48 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб заключен под стражу Сухумским городским судом. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба МВД республики.

Анкваб проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о похищении бизнесмена Армена Григоряна. Суд согласился с мнением обвинения, что Анкваб, находясь на свободе, может оказать воздействие на свидетелей и участников уголовного дела, а также вступать в сговор с другими участниками преступления, либо скрыться от суда.

Суд принял решение поместить Анкваба под арест сроком на два месяца. Следственно-оперативные действия по делу о похищении Григоряна продолжаются.

Напомним, бизнесмен, директор местной фирмы «Данон», Григорян был похищен в Сухуме 24 ноября и найден 1 декабря в одном из сёл Гудаутского района. По подозрению в похищении были задержаны несколько человек, в том числе 6 декабря был задержан и экс-кандидат в президенты Абхазии Анкваб.

Стоит отметить, что Анкваб в мае 2018 года был осуждён на два года колонии-поселения по статье о причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта и в этом же году освобождён по амнистии. В 2019 году он баллотировался в качестве кандидата в президенты Абхазии. За него в первом туре президентских выборов проголосовали 1,6% избирателей.

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