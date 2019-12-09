Оттава, , 20:20 — REGNUM Несколько вагонов товарного состава, перевозящего нефть, сошли с рельсов на юге Канады. Об этом 9 декабря сообщает CTV.

Авария произошла в провинции Саскачеван, недалеко от города Гернси. После схода вагонов с рельсов они загорелись. Территория рядом с ЧП, в том числе ближайшая автодорога, была перекрыта полицией.

По предварительной информации, пострадавших нет, утечки топлива в расположенные рядом с аварией водоёмы не произошло. Информация о количестве сошедших с рельсов вагонов и площади возникшего возгорания не сообщается.

Представитель собственника вагонов, компании CN, пояснил журналистам, что на месте происшествия работает аварийная бригада, идёт ликвидация пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении поезда с автомобилем в американском штате Флорида. В результате аварии погибли три человека.

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