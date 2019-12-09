Нижний Новгород, , 20:17 — REGNUM Суд в Нижнем Новгороде арестовал виновника в крупном ДТП на улице Горького, в результате которого пострадали девять школьников, двое взрослых и одни человек погиб. Он арестован на два месяца — до 6 февраля.

«Избрать Виктору Александровичу Пильганову 1976 года рождения… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток», — цитирует судью Ольгу Подгорнову RT.

Отметим, с 2011 по 2014 год заместителем главы управления МВД по Нижегородской области являлся генерал-майор юстиции Александр Пильганов. В органах МВД он проработал 39 лет. В декабре 2014 года Пильганов был освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 декабря группа девятиклассников шла в театр в сопровождении взрослых. По предварительным данным, автомобиль Toyota выехал с прилегающей улицы на улицу Горького, пересек полосу встречного движения, столкнулся с припаркованным автомобилем, который выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате были госпитализированы девять школьников и трое взрослых. Одна из женщин — мать одного из детей — позднее скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

Задержанный по подозрению в совершении ДТП 43-летний мужчина ранее был лишён права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Автомобиль Toyota, за рулём которого находился предполагаемый виновник аварии, принадлежит бывшему сотруднику МВД, но в момент наезда на пешеходов в машине его не было, сообщало РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.